فارس اسكندر يناصر فارس كرم... ويقصف جبهة ميريام فارس: ”قَلَبتي عا ذكر, من كتر ما...”

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وقف الشاعر الغنائي فارس اسكندر إلى جانب الفنان اللبناني فارس كرم في خلافه مع مواطنته الفنانة ميريام فارس، بعدما اتهمت الأخير بالذكورية.

وغرّد اسكندر في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “قالت ذكوري قلت من داعي السرور تهمة ذكوريتي انا فيها فخور المشكلة إنِك قَلَبتي عا ذكر من كتر ما مارق على (راسِك) … ذكور”.

وعلّق كرم على تغريدة اسكندر قائلاً: “ابو محمد الغالي يسعد صباحك مصيبة اذا حكينا ومصيبة اذا سكتنا”.

وكانت ميريام فارس توّجهت إلى فارس كرم بقولها: “شكلك ما تحمّلت الحقيقة… بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها”، رداً على قوله “بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل… والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلاً اللي استحوا ماتوا”.