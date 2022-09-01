سيباستيان الراسي يروي بحرقة: "كان جورج الراسي سيكون إشبيني بعد أشهر"

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تقبلت عائلة الفنان الراحل جورج الراسي التعازي لليوم الثالث، وذلك يوم أمس في صالون كنيسة النبي الياس للروم الاورثوذوكس في الحدث، وتلى التعازي عند الساعة السادسة مساءً قدّاس لراحة نفس الفقيد.

وشارك في تقديم واجب العزاء مجموعة من الفنانين والنجوم والشخصيات الفنية والاعلامية، نذكر منهم الممثل بديع ابو شقرا، الفنان فادي اندراوس، ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا، الفنان غسان خليل، الاعلامي جوزيف حويك، الفنان جاد خليفة، الاعلامي دومينيك ابو حنا، الممثلة جويل الفرن، وغيرهم.

وكشف سيباستيان الراسي بحرقةٍ أنّه كان يستعدّ لدخول القفص الذهبي بعد أشهرٍ قليلة، وكان من المُقرّر أن يكون شقيقه الراحل جورج الراسي إشبيناً له يوم زفافه.