ولعت بين النجمين مريام فارس وفارس كرم!

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يبدو أن الأمور “ولعت” كثيرًا بين الفنانين ميريام فارس وفارس كرم، وذلك بعد أن وصف الأخير زميلته بالنفسية المحمضة.

في التفاصيل، ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على زميلها الفنان فارس كرم بعد أن وصفها بأنها ”نفسية محمضة“، وذلك خلال تعليقه على تصريحها بشأن نشر صورته بحجم أصغر من صورتها في إعلان حفلهما الذي كان مقررا في جدة.

وقالت ”فارس“: ”أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وفوجئت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب“.

وأضافت النجمة اللبنانية في تصريحات لـ“ذا إنسايدر بالعربي“: ”لم أتوقع ما قاله، لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى“.

وكانت ميريام فارس قد علقت في تصريحات لها أخيرًا: ”فارس خيرة الشباب وانا بحبو كتير، يمكن زعل من حجم الصورة بس بالنهاية لا أنا ولا فارس من قرر في شركة هيّ اللي عملت الحفلة وفي إدارة الترفيه هني بقرروا كيف بتكون حجم الصورة مش نحنا“.

لكن فارس كرم رد على تصريحها: ”ما بدي رد على نفسيات محمضة، هيدي نفسيتها محمضة“.

وأضاف: ”كل فنان يطلق الأغنية التي تشبهه، للأسف بطلت تعرف الأغنية إذا كانت ضاربة أو لا، خاصة أن الأغاني اليوم باتت تصنف وفقا لنسبة المشاهدات“.



وجاء رده الأخير اليوم قائلاً : " بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح 😉😅

صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.. "