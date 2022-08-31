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وفاة "ممثلة شابة" بشكل مفاجئ!

31
AUGUST
2022
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توفيت عن 32 عاماً في نيويورك الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب إفريقية تشارلبي دين التي جسدت إحدى شخصيات فيلم "تراينغل أوف سادنِس" الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان هذه السنة، وفق ما أعلنت ناطقة باسمها أكدت خبراً نشرته وسائل إعلام متخصصة.

وأكدت ناطقة باسم الممثلة الأنباء التي نشرها موقع (تي.إم.زي) المتخصص في شؤون المشاهير، واصفة خبر الوفاة بأنه "مروع".

وأشار هذا الموقع وآخر هو "ديدلاين" إلى أن تشارلبي دين توفيت "بصورة مفاجئة"، الاثنين، في أحد مستشفيات نيويورك.

ولم تتوافر أي معلومات عن أسباب وفاتها أو عن أي مرض ربما كانت تعانيه.

وأدت تشارلبي دين في فيلم "تراينغل أوف سادنِس" للمخرج السويدي روبن أوستلوند دور يايا، وهي عارضة أزياء بارزة ومن مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، مهووسة بصورتها وحياتها المهنية، تُدعى إلى رحلة بحرية فاخرة مع الرجل الذي ترتبط بعلاقة عاطفية به، وهو أيضاً عارض أزياء.

وحصل روبن أوستلوند على السعفة الذهبية في الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي في مايو، وهي الجائزة الثانية له في المهرجان بعد فوزه بها عن "ذي سكوير" قبل 5 سنوات.

من هي تشارلبي دين؟

تشارلبي دين كريك ولدت في 5 فبراير 1990 في كيب تاون بجنوب إفريقيا.
بدأت عرض الأزياء في سن السادسة، وفي العشرين أطلّت عبر الشاشة الكبيرة من خلال فيلمين جنوب إفريقيين هما "سباد" عام 2010 و "سباد 2" عام 2013 ، إلى جانب مجموعة من الممثلين أبرزهم جون كليز.
شاركت عام 2017 في فيلم رعب أميركي بعنوان "دونت سليب"، وفي العام التالي مثّلت في "إنترفيو ويذ غاد".

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