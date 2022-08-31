بالصور- للمرة الأولى طليقة جورج الراسي تخرج عن صمتها.. هذا ما كشفته عن سبب غيابها عن الدفن

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نشرت جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي على خاصية الستوري عبر “واتساب” صورا له لوحده ومع ابنه جو ومعها أيضاً.

وعلقت جويل لأول مرة بعد الحادث بالقول: “جورج خليل الرّاسي ما بموت هوّي موجود معي وبقلبي وضميري. عطاني إبنّا جو جورج الرّاسي أجمل هدية بالكون”.

وأضافت: “يا حياة قلبي يا حب حياتي سامحني اذا زعلتك يا قلبي انتا. يا حبي الأبدي انتا. يا ريت انا فليت مش انتا”.

وأوضحت جويل سبب عدم حضورها مراسم الدفن وقالت: “انا ما رحت عالدفن مش لأنو مريضة لأنو ما قادرة شوفو ميت قدامي وما بدي اعمل بروباغندا على ضهرو”. وتابعت: “انا لي ما خلوني روح على دفن جورج أهلي وعيلتي كلا لا ما هونيك أعمل مصيبة لعايلة الراسي ما ناقصن انو انا انهار. وأهلي كانو بالدفن وامي مريضة أصلا سألو سيباستيان خيو لجورج.”