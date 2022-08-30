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توّقع وفاته قبل شهرين.. صديق مقرّب من جورج الراسي يكشف وصيته

30
AUGUST
2022
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كشف الإعلامي رجا ناصر الدين الصديق المقرب من الممثلة نادين الراسي عبر مداخله هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية عن سر يخص الفنان الراحل جورج الراسي .

وقال رجا إن “جورج توقع وفاته قبل شهرين واوصى والدته بطفله، حيث كان يشعر بالرحيل عن دنيانا وكان قلبه دائما يمنحه هذه الاشارات. ”

وأشار إلى أن الحادث كان صعبا على نادين فقد تلقت خبر وفاة شقيقها من مواقع التواصل الاجتماعي مثلها مثل اي شخص مما سبب لها صدمة كبيرة وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا أخبروها فيه ان شقيقها قد رحل بعد تعرضه لحادث سير مع مديرة أعماله أثناء عودته من حفل غنائي على الحدود اللبنانية السورية.

وأقيمت مراسم دفن جورج الراسي أمس الإثنين في كنيسة مار سارجيوس وباخوس في المنصف جبيل بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن، وكان اللافت للانتباه أن والدته كانت تعاني من انهيار شديد وتحتضن الملابس الخاصة بجورج التي كان يرتديها وقت الحادث.

المصدر: الجميلة

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