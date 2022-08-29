فيديو- "علاقة حب سرية"... هذا ما يجمع شاكيرا مع واحد من أفضل لاعبي الTennis عبر التاريخ

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لا تزال علاقة الفنانة العالمية شاكيرا ولاعب كرة القدم جيرارد بيكيه محط اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية التي نجحت في نهاية المطاف باكتشاف هوية حبيبة بيكيه الجديدة بعد العديد من التكهنات.

وتسعى الصحافة اليوم إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل والخبايا والأسرار عن بيكيه وشاكيرا وعلاقتهما التي تشهد معارك قانونية طاحنة.

وفي أحدث ما تتناقله وسائل الإعلام الاسبانية، كشف المصور جوردي مارتينين أن شاكيرا كانت على "علاقة حب سرية" مع لاعب التنس الشهير رافاييل نادال قبل ارتباطها ببيكيه.

ومارتينين الذي حصد شهرة واسعة بسبب الصور التي التقتها لبيكيه مع حبيبته الجديدة، أكد أن شاكيرا ونادال وقعا في حب بعضهما قبل أن تتعرف المغنية إلى لاعب الكرة.

وقال مارتينين: "أستطيع القول إن شاكيرا صورت فيديو كليب مع أليخاندرو سانز ولكنها لم تتورط معه في علاقة، إلا أنها كانت على علاقة مع شخص أكثر شهرة منه وصورت معه فيديو أيضاً".

وسأله عندها المحاور: "هل تجرؤ على الكشف عن هويته". فأجاب: "إنه شخص مشهور عالمياً ورياضي من الطراز الأول. ليس لاعب كرة قدم بل لاعب تنس".

وأضاف المحاور: "هل تقول إن شاكيرا كانت على علاقة حب بـافاييل نادال؟". فأوضح مارتينين أن لاعب التنس لم يظهر في فيديو " Gypsy " بالصدفة بل كان لشاكيرا يد في هذا الاختيار. كما سلط الأضواء على المشاهد الرومانسية بينهما التي إلى حد ما لم تكن تمثيلاً.