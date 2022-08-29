قبل جورج الراسي..بالصور: نجوم لقوا حتفهم فى حوادث سير

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يعيش نجوم لبنان، في حالة حزن شديدة لمصرع الفنان الشاب جورج الراسي، في حادث سير مروع، أمس السبت، ولم يكن جورج الراسى الفنان الأول الذى يلقى حتفه في حادث سير، فهناك العديد من النجوم الذين لقوا حتفهم في حوادث سير مروعه.

رامى شمالى

رحل الفنان اللبناني الشاب، رامى شمالى، نجم ستار اكاديمى في 8 يوليو 2010 في حادث سير مروع في القاهرة.



عصام بريدى

لقى الفنان اللبناني عصام بريدى مصرعه في حادث سير مروع في بيروت في 12 إبريل 2015.

مخلص البحيرى

ورحل الفنان مخلص البحيرى، في حادث سير هو وزوجته ونجلهما أثناء قيادته السيارة في طريقهم للإسكندرية في 29 أغسطس 2001

ياسر المصرى

الفنان الأردنى ياسر المصرى، توفى إثر حادث سيارة عام 23 أغسطس 2018 ، وبعد زيارة لوالدته بمدينة الرزقاء الأردنية وأثناء عودته كان يساعد أحد جيرانه في إصلاح سيارة وعندما بدأ في قيادتها فقد السيطرة عليها لتهبط من منحدر وتنصدم بجدار.



غنوة

الفنانة غنوة، شقيقة النجمة أنغام رحلت في عام 2018 فى حادث سير بمنطقة التجمع الخامس.



فريد المرشدى

الفنان و المنتج فريد المرشدى، نجل المنتجة ناهد شوقي وحفيد الفنانين الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان، لقي مصرعه 17 فبراير 2014، في حادث سير.



بول ووكر

النجم العالمى بول ووكر، رحل عن عالمنا فى 30 نوفمبر عام 2013 إثر تعرضه لحادث بسيارته في سانتا كلاريتا كاليفورنيا.