بالصورة- إبراهيم تاتليسس وابنته يتعرّضان لحادث سير... فما هو مصيرهما؟

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تعرّض الفنان التركي إبراهيم تاتليسس، صاحب الأغنية الأشهر "أرامام" لحادث سير في مدينة بودروم في تركيا، بعد اصطدام سيارته بشاحنة وانقلابها على أحد الأودية.

وفي التفاصيل، وفق تقارير تركية، توجّهت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث وكان تاتليسس واعيًا ويستطيع الكلام. أمّا ابنته الصغيرة التي كانت ترافقه، فقيل إنّها في وضع خطر.

وتضيف التقارير أنّ مهمة الإنقاذ كانت صعبة، فأصيب تاتليسس في رجله ممّا صعّب عملية إخراجه من السيارة.

وككلّ حدث في الوسط الفني، انتشرت الشائعات بشكل كبير، وكانت تشير إلى وفاة الفنان. وسرعان ما نفت مصادر مقرّبة من الفنان هذه الأقاويل ودعت إلى تمنّي الشفاء العاجل له ولابنته.

يُذكر أنّ تاتليسس تعرّض لثلاث محاولات اغتيال سابقًا، آخرها عام 2011، ما أدّى إلى شلله.