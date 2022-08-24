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بالصور- جينيفر لوبيز تكشف عن إطلالاتها الراقية في حفل زفافها

24
AUGUST
2022
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أبصرت صور النجمة العالمية جينيفر لوبيز النور، بعدما ظهرت بالفساتين الّتي ارتدتها في حفل زفافها على الممثل بن أفليك في قصره بجورجيا، من دار أزياء المصمم العالمي رالف لورين.

وانتشرت صور المغنية والممثلة، البالغة من العمر 53 عاما، الّتي التقطها المصور جون روسو، للمرة الأولى على مواقع التواصل والّتي أظهرتها بالفساتين البيضاء في يوم فرحها.

وبحسب المعلومات، فقد صُمم الفستان الأول بناءً على رغبة النجمة، أي من وحي فيلم قديم شاهدته في صغرها وانطبع في ذهنها. وتم تصميمه على شكل "حورية بحر" مع أكمام قصيرة "مُكشكشة" بالريش وملفوف في الجزء الخلفي من الياقة إلى الكتف. كما زُينت تنورة الفستان أو الجزء السفلي منه بالكشكشة.

أما بالنسبة للفستان الثاني، فتمتع برقبة عالية من اللؤلؤ اللامع الّذي تميز بطيات دقيقة من التول الحريري وزخارف اللؤلؤ وتفاصيل كريستال "سواروفسكي". واكتملت الإطلالة بأقراط ناعمة من اللؤلؤ، وكعب عالي مزين أيضاً باللؤلؤ.

أما الفستان الأخير، فكان مكشوف الظهر وجاء أيضاً من تصميم رالف لورين، تميز بفتحة عنق مزينة بالكريستال "سواروفسكي"، مع وشاح للرأس، وأقراط من نفس الكريستال الموجود على عنق الفستان.

وبدوره، فقد شارك مصمم الأزياء العالمي رالف لورين عبر حسابه الرسمي إنستغرام، تفاصيل تصميم الفساتين الثلاثة التي وقعتها الدار للنجمة جينيفر لوبيز في يوم حفل زفافها.

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