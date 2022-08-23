تقبيل بيكيه لحبيبته الجديدة يثير غضب شاكيرا... صور اجتاحت الإنترنت

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الصديقة الجديدة لمدافع نادي برشلونة لكرة القدم، جيرارد بيكيه، التي يُقال إنه التقى بها أثناء عملها في شركة الإنتاج الخاصة به.



وقالت صحيفة "تليسينكو" إن مدافع برشلونة ظهر مع صديقته "كلارا تشيا مارتي"، التي تصغره بنحو 12 عاما أثناء حضورهما حفل المطرب الإسباني داني مارتن، حسبما قالت صحيفة "آس" الإسبانية. وبدا أنّ علاقتهما ببعضهما البعض قوية، ويُحبان بعضهما، وذلك بعد انفصال المدافع الدولي السابق عن صديقته السابقة المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا.



وتبلغ كلارا تشيا 23 عامًا، وهي طالبة علاقات عامة. ولقد ارتبطت ببيكيه منذ شهور، وعرض عليها وظيفة. ويبدو أنّها تشبه شاكيرا بعض الشيء، ويصفها أصدقاؤها بأنها "مجتهدة و ذات شخصية".

أشارت تقارير صحفية إلى أنّ المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا غاضبة للغاية من انتشار صور صديقها السابق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة مع صديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي.