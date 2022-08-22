بعد الأزمة مع السفير .. هكذا رد راغب علامه

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غرّد الفنان راغب علامة بعد الأزمة التي تسببت بها الصور التي جمعته مع السفير العراقي في الأردن وعائلة الأخير. وقال علامة في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها".

وجاءت التغريدة بعد تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية عن علامة، وجاء فيها: "لا شيء عندي لأقوله، لكن تربطني بسعادة السفير علاقة عائلية قديمة وليست جديدة وأنا وعائلتي نكن له ولعائلته كل الاحترام والمحبة".





وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير العراقي في الأردن إلى بغداد، بعد أن نشر علامة تغريدة مرفقة بصور عدة تجمعه بالسفير حيدر العذاري وزوجته ميسم الربيعي، لكنّ معلّقين عراقيين رأوا أن الصور لا تعكس "الرصانة الدبلوماسية" واتّهم آخرون العذاري بـ"عدم الغيرة على زوجته".

وفي سياق متصل أصدرت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بياناً وقفت فيه إلى جانب علامة أن "التقاط الصور في جميع الحفلات والمناسبات مع الفنانين هو شيء طبيعي ولا يمكن رفضها بخاصة أن الفنان يكون متواجداً بين أهله ومحبيه ومعجبيه".

وأضاف البيان: "لذلك فإن نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تستنكر ما تعرض له الفنان الزميل راغب علامة وإنه لم يكن موجهاً للفنان المذكور فقط وإنما موجّه لكل فنان بخاصة أن الفن رسالة يحملها الفنان لكل الناس فإن الفنان ومن أي بلدٍ كان يصول ويجول العالم ويمثل بلده خير تمثيل ويكون سفيراً له...".