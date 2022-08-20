بالصور: راغب علامة "يورط" سفيراً عربياً؟!

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قالت وزارة الخارجية العراقية، السبت، إنها ستتخذ إجراءات بشأن صور خاصة بسفير بغداد لدى الأردن.



وفي بيان صحفي نشره حساب تويتر الرسمي للخارجية العراقية، قال المتحدث باسم الخارجيَة أحمد الصحاف: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية."



وأضاف: "تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية."

ويأتي هذا البيان إثر انتشار صور لسفير العراق في الأردن وزوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة أثارت موجة من ردود الفعل، نتيجة ما وصفه المعلقون بـ "الخروج عن مستوى التصرف الدبلوماسي" للسفير وزوجته.

وكان الفنان اللبناني راغب علامة نشر الصور التي تجمعه مع السفير العراقي في الأردن وزوجته عبر حسابه على تويتر معربا عن شكره لهما على "الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب."