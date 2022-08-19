تيم حسن من التمثيل إلى مهنة أخرى.. ما هي؟

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أعلنت استوديوهات MBC عن تعاونها مع النّجم السوريّ تيم حسن لإخراج الفيلم السينمائي "الزير سالم" وتجسيد دور البطولة فيه.

في التّفاصيل، سيخوضُ حسن التّجربة الإخراجيّة السينمائيّة الأولى لهُ، حيثُ يُنتَظَر أن يُؤدّيَ إلى جانب إخراجه الفيلم، دورَ الفارس والشَّاعر العربيّ سالم بن ربيعة الملقّب بالزير، أحد أشهر شخصيّات حرب البسوس.

وفيما توضع حالياً اللمساتُ الأخيرة على السّيناريو والحوار في الفيلم الذي كتبَه بشار عباس وعالجَه درامياً ماهر منصور وطوّر مُحتواه أحمد ندى، تتحضَّر استوديوهات MBC لبدءِ تصوير العمل أواخر العام المُقبل.

نواعم