توم هولاند يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي...والسبب: من أجل صحته العقلية!

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أعلن الممثل العالمي توم هولاند اعتزاله مواقع التواصل الإجتماعي وحذف تطبيقي "إنستغرام" و"تويتر" من هاتفه الشخصي، في خطوة فاجأت متابعيه ومعجبيه.

وفي التّفاصيل، فنشر هولاند فيديو عبر انستغرام أعلن من خلاله عن قراره في الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي من أجل صحته العقلية، لأنها أصبحت تشكّل ضغطاً على صحّته النفسية وتسبّب مشاعر سلبية من الصّعب التغلّب عليها أحياناً.

وأوضح هولاند أنّه لا يخطط لنشر أي محتوى في الفترة المقبلة مستغلاً منشوره الأخير للترويج لجمعيتي Stem4 Teenage Mental Health Charity و The Brothers Trust، المنظمة الخيرية الخاصة التي تدعم الصحة العقلية.

والجدير بالذّكر أنّ هولاند اعتاد على نشر منشورات خاصّة بأعماله الإجتماعية أو الفنّية لنحو 75 مليون متابع على صفحاته بعيداً عن أخبار حياته الشخصية.