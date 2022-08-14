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ورد الخال تعترف بخيانتها لحبيبيها!... "أعجبني شخص اخر"

14
AUGUST
2022
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أكدت الفنانة اللبنانية ورد الخال أن اعترافها لحبيبها بخيانتها له كان تصرفا صحيحا لأنها تحب الصراحة دائما.

وقالت ورد الخال خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة" من تقديم علي ياسين عبر قناة "الجديد": اعترفت لحبيبي بخيانتي له، الواحد يكون حقيقي وصريح أنا لست قديسة ولا أخطئ.

وعن سبب خيانتها لحبيبها قالت: أعجبني شخصا آخر غيره.

وأوضحت أن هذا الأمر حدث قبل الارتباط الرسمي والزواج.

وتحدثت ورد الخال عن زوجها الموسيقي باسم رزق الذي يصغرها بأكثر من عام وقالت: هو شخص يفهمني كثيرا، وكتفكير وعقل وشخصية يعطي أكبر من عمره ويحتويني ويعاملني وكأنني حبيبته الصغيرة ويهتم بي كثيرا.

وكانت ورد الخال تزوجت من باسم رزق عام 2016 في قبرص وفاجأت جمهورها بهذا الخبر، وأوضحت أن الزواج كان مدنيا لكنهما يفكران في الزواج بالكنيسة.

وورد الخال هي شقيقة الفنان اللبناني يوسف الخال، ممثلة لبنانة شهيرة شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها "أسمهان" و"ثورة الفلاحين" و"دارين" و"الشك" و"قائرة الفنجان" وغيرها من الأعمال.

 

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