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بعد شهرين من انفصاله عن شاكيرا... من هي الشابة التي سرقت قلب بيكيه؟

12
AUGUST
2022
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كشفت صحيفة "الصن" البريطانية عن هويّة الشابة التي سرقت قلب لاعب كرة القدم الاسباني جيرارد بيكيه بعد شهرين فقط من انفصاله عن المغنيّة الكولومبيّة شاكيرا بعد علاقة استمرت 12 سنة.
 وفي التفاصيل، تدعى الشابة كلارا ماراتي (23 سنة)، وهي طالبة في العلاقات العامّة، وتصغر بيكيه بـ12 سنة. وترجح المصادر أن يكون الثنائي قد التقى حين عملت كلارا في شركة الانتاج الخاصة به.
 ويقول مقرّبون منهما أنّهما يتواعدان منذ فترة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت علاقتهما قد بدأت قبل انفصال بيكيه عن زوجته.
 ويحظى الثنائي بمساعدة لابقاء العلاقة بعيدة عن الأضواء، وأزيلت حسابات كلارا عن مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا يجد أحد صوراً لها، فضلاً عن أن ذلك قد يشير إلى مدى جديّة بيكيه في هذه العلاقة.
 والواقع أنّ شاكيرا وبيكه أعلنا انفصالهما في حزيران (يونيو). وحتى الساعة، لا تزال أسباب ما حصل غير معروفة.

 إلى ذلك، تخوض المغنيّة الكولومبيّة اليوم معركة قضائيّة بعدما اتهمتها السلطات الاسبانيّة بالتهرب الضريبي، وتواجه خطر الحكم عليها بالسجن لمدّة 8 سنوات في حال ثبتت التهم بحقها.

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