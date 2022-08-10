شرط غريب لدخول حفل محمد رمضان يثير الجدل

A + A -

لا يزال الفنان محمد رمضان يثير الجدل في كل إعلان عن عمل جديد له أو استعداد لإحياء حفل جديد، وهو ما حدث في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والتي سيحيي فيها حفلاً ضخماً يوم الجمعة الموافق فيه 12 آب (أغسطس) الجاري، عقب نجاح حفله الأخير هناك.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" البوستر الدعائي للحفل، حيث أعلن من خلاله عن شرط دخول الحفل والذي اعتبره الكثيرون شرطاً غريباً... وعلّق رمضان على البوستر قائلاً: "أقوى حفلة في الساحل الشمالي الجمعة المقبلة 12 أغسطس في العلمين الجديدة... فوق الـ 18 عاماً حرصاً على سلامة الأطفال".

وتتراوح أسعار تذاكر حفل محمد رمضان ما بين 500 و 35 ألف جنيه، وتُعتبر هذه الحفلة أولى حفلات محمد رمضان في مصر بعد حصوله على تصريح من نقابة المهن الموسيقية بإحياء الحفلات بعد إيقاف دام طويلاً.

كما سبق لمحمد رمضان أن أعلن عن إحيائه حفلاً آخر في الساحل الشمالي، يوم 26 آب (أغسطس) الجاري، وذلك بعدما أحيا حفلاً في اليونان يوم 28 تموز (يوليو) الماضي بحضور كامل العدد.