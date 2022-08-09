شرطي يقفز في مياه نهر متجمدة للقبض على لصّ.. لاسترجاع تمثال مسروق!

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قبض شرطي على لصّ سرق تمثالا لرائد الفيزياء النووية إرنست راذرفورد في برايت ووتر بنيوزيلندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما غطس في مياه نهر متجمدة للإمساك به.

وفي التفاصيل، فقد سُرق التمثال ليل الجمعة والتقطت كاميرات مراقبة صوراً للسارق وهو يفرّ على دراجة هوائية مع التمثال المعدني الثقيل.

وبعدما قفز المشتبه به، البالغ من العمر 35 عاما، في نهر واي-إيتي المتجمد للهرب من الشرطة، قفز الشرطي جيمي وايت في المياه الجليدية للإمساك به.

ومن خلال هذه الخطوة، سيتمكن الشرطي من إعادة تمثال إرنست راذرفورد، الحائز جائزة نوبل عام 1908 والمولود في برايت ووتر، إلى قاعدته عند نصب راذرفورد التذكاري.