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الكشف عن معلومات إضافية حول الممثلة الموقوفة بتُهمة تعاطي المخدرات

9
AUGUST
2022
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لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تضجّ بخبر ضبط الجهات الأمنية لممثلة في مطار الكويت بتُهمة تعاطي المخدرات، وحرص الكثير من المتابعين على البحث عن هويتها لمعرفة مَن هي.

وفي هذا السياق، كشف اللواء المتقاعد والكاتب الصحافي حمد السريع من خلال تغريدات على موقع "تويتر" كتب فيها: "المشهورة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، من المعروفين بـ (البدون)، وهي تحمل جوازاً وفق المادة 17 الذي يصرف لأبناء هذه الفئة في أوقات معينة وضمن شروط معينة كإصداره للدراسة في الخارج أو العلاج".

وأضاف: "أمن المطار يلقي القبض على مشهورة في وسائل التواصل وهي بدون وتحمل جواز مادة (17) وذلك عند مغادرتها لمطار الكويت. حيث أمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليها بتهمة تعاطي مواد مخدّرة".

واختتم التغريدات بالقول: "المشهورة أوقفتها الشرطة قبل فترة وسجلت عليها قضية كجنحة (اشتباه بحالة غير طبيعية) وبعد فحص عينة الدم تبين أنها متعاطية للمؤثرات العقلية فأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي أصدرت قراراً بضبطها وإحضارها. وتمت إحالتها الى مكتب مكافحة المخدرات".

وتفاعل المدوّنون مع هذه التغريدات بشكل واسع، ونشر الكثير منهم أسماء لفنانات تنطبق عليهن هذه الصفات، وكان من بينهن الفنانات: شوق الهادي، فاطمة الصفي، وملاك الكويتية.

وكانت شرطة مطار الكويت قد ألقت القبض على ممثلة مشهورة لأنها مطلوبة للنيابة العامة بقضية بدأت قبل سنة، ليتم على الفور حجزها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة.

لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تضجّ بخبر ضبط الجهات الأمنية لممثلة في مطار الكويت بتُهمة تعاطي المخدرات، وحرص الكثير من المتابعين على البحث عن هويتها لمعرفة مَن هي.

وفي هذا السياق، كشف اللواء المتقاعد والكاتب الصحافي حمد السريع من خلال تغريدات على موقع "تويتر" كتب فيها: "المشهورة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، من المعروفين بـ (البدون)، وهي تحمل جوازاً وفق المادة 17 الذي يصرف لأبناء هذه الفئة في أوقات معينة وضمن شروط معينة كإصداره للدراسة في الخارج أو العلاج".

وأضاف: "أمن المطار يلقي القبض على مشهورة في وسائل التواصل وهي بدون وتحمل جواز مادة (17) وذلك عند مغادرتها لمطار الكويت. حيث أمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليها بتهمة تعاطي مواد مخدّرة".

واختتم التغريدات بالقول: "المشهورة أوقفتها الشرطة قبل فترة وسجلت عليها قضية كجنحة (اشتباه بحالة غير طبيعية) وبعد فحص عينة الدم تبين أنها متعاطية للمؤثرات العقلية فأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي أصدرت قراراً بضبطها وإحضارها. وتمت إحالتها الى مكتب مكافحة المخدرات".

وتفاعل المدوّنون مع هذه التغريدات بشكل واسع، ونشر الكثير منهم أسماء لفنانات تنطبق عليهن هذه الصفات، وكان من بينهن الفنانات: شوق الهادي، فاطمة الصفي، وملاك الكويتية.

وكانت شرطة مطار الكويت قد ألقت القبض على ممثلة مشهورة لأنها مطلوبة للنيابة العامة بقضية بدأت قبل سنة، ليتم على الفور حجزها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة.

(لها)

 

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