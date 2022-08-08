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"أمازون" تستحوذ على شركة مُصنعة لمكانس كهربائية روبوتية...مقابل هذا المبلغ الخيالي

8
AUGUST
2022
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أعلنت شركة "أمازون" الجمعة عن صفقة بقيمة 1.7 مليار دولار تستحوذ بموجبها على الشركة المصنّعة لمكانس "رومبا" الكهربائية الروبوتية، في عملية دمج من شأنها أن تعزز طموحات الشركة من ناحية الذكاء الاصطناعي والأدوات المنزلية الذكية.

وأشارت "أمازون" في بيان إلى أنّ شركة "آي روبوت"، الّتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، هي شركة عالمية تتولى تصنيع روبوتات وأدوات "منزلية ذكية" حديثة، إذ أطلقت قبل 10 سنوات مكنسة "رومبا" الذاتية التشغيل.

وقال نائب الرئيس الأول للأجهزة في "أمازون"، دايف ليمب، إنّ "فريق شركة "آي روبوت" أثبت على مدى سنوات عدة كفايته لناحية توفير وسيلة جديدة تتيح للأشخاص تنظيف بيوتهم بواسطة منتجات عملية ومبتكرة جداً".

ويُفترض أن تحصل صفقة الاستحواذ على موافقة مالكي أسهم الشركة والجهات المنظمة الرسمية.

وستدفع "أمازون" مقابل شراء "آي روبوت" 61 دولاراً للسهم الواحد بالإضافة إلى تكفلها بديون الشركة. كما سيبقى الرئيس التنفيذي لـ"آي روبوت" كولين أنغل يشغل منصبه بعد استحواذ "أمازون" عليها.

وتستثمر "أمازون" في الأدوات المنزلية الذكية وتلك التي تستند إلى التشغيل الآلي من خلال استحواذها على شركات عدة من بينها "رينغ" المصنّعة لأجراس المنازل و"كيفا" المتخصصة في الروبوتات المستخدمة داخل المستودعات، بالإضافة إلى شركة "زوكس" المطوّرة للمركبات الذاتية القيادة.

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