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" ولعت على التقيل " بين إليسا وزياد برجي؟!

8
AUGUST
2022
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خرج الفنان اللبناني زياد برجي عن صمته وعلّق لاول مرة على تصدر خلافه يوم امس مع الفنانة اللبنانية اليسا التريند.
وحرص زياد على عدم الدخول في اي تفاصيل فيما خص الخلاف او مهاجمة اليسا، بل وجه رسالة شكر لجمهوره على دعمه بطريقة اخلاقية بحسب ما اشار.
ونشر زياد على صفحته الخاصة عبر تويتر صورة له وكتب عليها:"مرحبا، لو تعرفوا بشو كنت عم فكر هلق، كنت عم قول لحالي بما انه كل فنان فانزاته بيشبوه زبتجمعهن ثقافة واحدة، قدي انا مبسوط وفخهور اني بشبه هيك نوعية من الفانز، مهذبين، مرتبين، ولاد بيوت وما عندن قلة ادب".
واضاف:"وما تنسوا، نحنا مش ضعاف، نحن محترمين، ولك ريتن يقبروني my fans انا، so proud".

واضاف في تغريدة اخرى:"يا عيون زياد يا أحلى فانز، بتنمنى عليكن من قلبي إنه نستمتع بي هالعلاقة الحلوة و إنه هيدا الشي يلي نزلتو هو تقدير مني لإلكن بكل محبة لكل شي عم تعملوا معي وما هو رسالة ولا إلو علاقة بأي موضوع تاني فبتمنى انه يضل الجو إيجابي وما نخلي شي سلبي يفوت عصفحتنا. نحنا صفحتنا بيضا متل قلوبكن".

 

🤍 pic.twitter.com/ubKXbQAdMP
— Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) August 6, 2022

يا عيون زياد يا أحلى فانز، بتنمنى عليكن من قلبي إنه نستمتع بي هالعلاقة الحلوة و إنه هيدا الشي يلي نزلتو هو تقدير مني لإلكن بكل محبة لكل شي عم تعملوا معي وما هو رسالة ولا إلو علاقة بأي موضوع تاني فبتمنى انه يضل الجو إيجابي وما نخلي شي سلبي يفوت عصفحتنا. نحنا صفحتنا بيضا متل قلوبكن
— Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) August 6, 2022

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