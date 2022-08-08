إيقاف ممثلة مشهورة بتهمة تعاطي مواد مخدرة

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أفادت صحف كويتية بإقدام جهات أمنية في مطار الكويت بتوقيف ممثلة مشهورة صادر بحقها أمر ضبط وإحضار عن جهات التحقيق، بسبب قضية مؤثرات عقلية وخمر تعود تفاصيلها لقبل عام.

وأشارت صحيفة "الراي" الكويتية إلى أن الممثلة التي لم يكشف عن هويتها وصلت إلى مطار الكويت قادمة من إحدى الدول، ليتبين أثناء ختم جوازها أنها مطلوبة للنيابة العامة، فيصار إلى حجزها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة.

وأوضحت الصحيفة أن قضية الممثلة الشهيرة بدأت قبل نحو سنة حيث تم ضبطها مخمورة وتم آنذاك تسجيل قضية بحقها كجنحة، وتبيّن بعد فحص عينات الدم والبول أنها تناولت كمية من المخدر والمؤثرات العقلية، إضافة للخمر.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن أي تفاصيل بشأن القضية وسبب إخلاء سبيل الممثلة قبل سنة، كما لم يتضح إن كانت الممثلة كويتية أم من جنسية أخرى.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر، متسائلين عن هوية هذه الممثلة وجنسيتها، وتم تداول الكثير من أسماء الفنانات اللواتي واجهن مشاكل في المطارات تتعلق بالمخدرات والخمور، ومنهم الفنان الكويتي الشاب علي كاكولي الذي واجه في العام الماضي تهماً متعلقة بقضية مخدرات، والنجمة أصالة التي واجهت التهمة نفسها قبل فترة في مطار بيروت الدولي.