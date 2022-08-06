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إليسا بأقوى رد على زياد برجي… “شفت الوجه الحقيقي تبعه"

6
AUGUST
2022
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اعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، مقاطعتها للشاعر أحمد ماضي، والملحن زياد_برجي، بعد تطاول الأول عليها عبر تغريدة على السوشيال ميديا، واكدت أن زياد أيضاً تحدث بالسوء عنها لكن في الخفاء وليس على العلن.كتبت إليسا عبر صفحتها:(واحد بيردح على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقل الحكي عل الخاص او WHATS UP تا تضل صورتو حلوة! بس انا شفت الوج الحقيقي تبعو اليوم وحقيقة انا كتير مصدومة من التنين واكيد أكيد أكيد هيدا اخر تعاون معن هني التنين بس الغنية ملكي فا أكيد انا رح نزلا ولاني وعدت الناس فييا كمان).يأتي هذا، بعدما أحيت النجمة اللبنانية اليسا حفلًا ضخمًا في كازينو لبنان مع الفنان زياد برجي، وفي الكواليس اجرى الزميل فراس حليمة مقابلة معها بعدما دخل زياد الى غرفتها لإلقاء التحية عليها، وسألها فراس عن البومها لتقول أنها ستطلق أغنية في نصف آب – اغسطس.وتابعت: (الاغنية من كلمات) وتوقفت عن الكلام واشارت بيدها لزياد ليقول الاسم، فأجاب: (كلمات أحمد ماضي) وتابعت اليسا: (والحان زياد)وبعد انتهاء الحفلة اجرى فراس مقابلة اخرى معها، وكررت أنها ستطلق أغنيتها من كلمات احمد ماضي وزياد أي أنها ذكرت أحمد ولم تتجاهله.الشاعر احمد ماضي استفز من تصريح اليسا الاول لانها لم تذكر اسمه، ولم يشاهد الفيديو كاملًا ليتأكد من شكوكه، ولم يسمع أنها قالت اسمه ولم تتجاهله، وبدل التأكد هاجمها بأبشع الكلمات.

وكتب: (كل واحد بيعمل بأصلو كرمال خيي زياد عطيتا الأغنية وكرمال خيي زياد ما رح رد عليها رح إترك الرد لضمير الناس).

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