كيف تجيب عن أشهر سؤال في مقابلات العمل؟

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«الشرق الأوسط» -

في بعض الأحيان تكون أصعب أسئلة مقابلة العمل هي الأبسط والأكثر مباشرة. يجب التوقع دائماً سماع والاستعداد لسؤال: «لماذا تريد أن تعمل هنا؟».

وحسب تقرير نشرته مجلة «Harvard Business Review» يوصي الخبير في إدارة التواصل جويل شورتزبيرغ بثلاث مقاربات أساسية:

1 - التعبير عن الشغف الشخصي بمنتج أو خدمة أو مهمة صاحب العمل.

2 - شرح لماذا ستستمتع بمسؤوليات الدور.

3 - وصف كيف يمكنك أن ترى نفسك ناجحاً في هذا الدور، في ضوء مهاراتك وخبراتك.

ويشير شورتزبيرغ إلى إمكانية استخدام أي مجموعة من هذه الأساليب الثلاثة طالما حافظ المرء على إجابات موجزة. إليكم كيفية التعامل مع كل نهج بفاعلية:

- التعبير عن الشغف الشخصي بمنتج أو خدمة أو مهمة صاحب العمل.

يريد أصحاب العمل أن يعرفوا أنك متحمس لما يفعلونه، سواء كان يأخذ شكل منتج أو خدمة أو مهمة أو علامة تجارية. يمكنك أيضاً ربط شغفك بالقيم الأساسية للشركة، والتي يمكن العثور عليها غالباً على موقع الويب الخاص بهم. يُعد إظهار شغفك بالمنصب أمراً مهماً بشكل خاص إذا كنت تتقدم لوظيفة في مؤسسة غير ربحية حيث تتطابق مهمتها مع قيمك الشخصية.

لكن كيف تنقلون هذا الحماس؟ تقدم الخبيرة سابينا نواز نصائح مفيدة وتقول: «عندما تكون شغوفاً بشيء ما، فإنه يميل إلى الامتداد إلى جوانب أخرى من حياتك. حدد تلك الأمثلة في حياتك الخاصة وشاركها أثناء مقابلتك».

- شرح لماذا ستستمتع بمسؤوليات الدور

ليس سراً أننا نعمل بجدية أكبر وأفضل وأطول عندما نستمتع بالعمل. ولكن تقع على عاتقك مسؤولية توضيح هذا الرابط بين العمل والمتعة. يمكن أن يكون هذا التعبير عن الأمر بسيطاً مثل «X هو شيء أستمتع به»، ولكن التعبير عن كيف أو لماذا تستمتع به يجعل هذه النقطة أكثر قيمة ولا تنسى.

فيما يلي أمثلة على الاستجابات التي تربط العمل بالفرح:

استمتع دائماً بمساعدة الآخرين على التعلم - من عملي في التدريس بالمدرسة إلى خبرات التدريب التي مررت بها في وظيفتي الأخيرة - وهذا هو السبب في أنني أشعر بالرضا عن العمل في مجال التعلم والتطوير.

لطالما كان تحليل البيانات ممتعاً بالنسبة لي - التحدي المتمثل في استخدام الأرقام لسرد قصة ونقل فكرة - وأنا أتطلع إلى العمل على تصور البيانات الذي سنقوم به في هذا الفريق.

- وصِف كيف يمكنك أن ترى نفسك ناجحاً في هذا الدور، بالنظر إلى مهاراتك وخبراتك.

بينما يقوم القائم بإجراء المقابلة بتعيينك لمن أنت وما يمكنك القيام به اليوم، فهو مهتم أيضاً بما يمكنك تحقيقه في المستقبل. بعد كل شيء، فهم لا يقومون فقط بتعيينك؛ إنهم يستثمرون فيك.

عبر عن ثقتك في قدرتك على النجاح والنمو في الدور. استخدم عبارات مثل «بالنظر إلى تجربتي في X، يمكنني أن أرى نفسي أنجح...»، «أتطلع إلى استخدام مهاراتي من أجل...»، و«أعتقد أنني سأسهم بـ….»، المفتاح هو أن تصف كيف أن تجربتك السابقة قد تسهم في نجاح تجربتك في المستقبل.

ما لا يجب قوله

خلال المقابلة لا تقل إنك تريد الوظيفة للأسباب التالية:

أنت تحب الراتب

تعجبك الامتيازات أو الفوائد

أنت تحب عنوان العمل

تريد العمل عن بعد أو في مكان معين

لا يمكنك الحصول على وظيفة أخرى كنت تريدها حقاً.