living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تجيب عن أشهر سؤال في مقابلات العمل؟

4
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

«الشرق الأوسط» -

في بعض الأحيان تكون أصعب أسئلة مقابلة العمل هي الأبسط والأكثر مباشرة. يجب التوقع دائماً سماع والاستعداد لسؤال: «لماذا تريد أن تعمل هنا؟».
وحسب تقرير نشرته مجلة «Harvard Business Review» يوصي الخبير في إدارة التواصل جويل شورتزبيرغ بثلاث مقاربات أساسية:
1 - التعبير عن الشغف الشخصي بمنتج أو خدمة أو مهمة صاحب العمل.
2 - شرح لماذا ستستمتع بمسؤوليات الدور.
3 - وصف كيف يمكنك أن ترى نفسك ناجحاً في هذا الدور، في ضوء مهاراتك وخبراتك.
ويشير شورتزبيرغ إلى إمكانية استخدام أي مجموعة من هذه الأساليب الثلاثة طالما حافظ المرء على إجابات موجزة. إليكم كيفية التعامل مع كل نهج بفاعلية:
- التعبير عن الشغف الشخصي بمنتج أو خدمة أو مهمة صاحب العمل.
يريد أصحاب العمل أن يعرفوا أنك متحمس لما يفعلونه، سواء كان يأخذ شكل منتج أو خدمة أو مهمة أو علامة تجارية. يمكنك أيضاً ربط شغفك بالقيم الأساسية للشركة، والتي يمكن العثور عليها غالباً على موقع الويب الخاص بهم. يُعد إظهار شغفك بالمنصب أمراً مهماً بشكل خاص إذا كنت تتقدم لوظيفة في مؤسسة غير ربحية حيث تتطابق مهمتها مع قيمك الشخصية.
لكن كيف تنقلون هذا الحماس؟ تقدم الخبيرة سابينا نواز نصائح مفيدة وتقول: «عندما تكون شغوفاً بشيء ما، فإنه يميل إلى الامتداد إلى جوانب أخرى من حياتك. حدد تلك الأمثلة في حياتك الخاصة وشاركها أثناء مقابلتك».
- شرح لماذا ستستمتع بمسؤوليات الدور
ليس سراً أننا نعمل بجدية أكبر وأفضل وأطول عندما نستمتع بالعمل. ولكن تقع على عاتقك مسؤولية توضيح هذا الرابط بين العمل والمتعة. يمكن أن يكون هذا التعبير عن الأمر بسيطاً مثل «X هو شيء أستمتع به»، ولكن التعبير عن كيف أو لماذا تستمتع به يجعل هذه النقطة أكثر قيمة ولا تنسى.
فيما يلي أمثلة على الاستجابات التي تربط العمل بالفرح:
استمتع دائماً بمساعدة الآخرين على التعلم - من عملي في التدريس بالمدرسة إلى خبرات التدريب التي مررت بها في وظيفتي الأخيرة - وهذا هو السبب في أنني أشعر بالرضا عن العمل في مجال التعلم والتطوير.
لطالما كان تحليل البيانات ممتعاً بالنسبة لي - التحدي المتمثل في استخدام الأرقام لسرد قصة ونقل فكرة - وأنا أتطلع إلى العمل على تصور البيانات الذي سنقوم به في هذا الفريق.
- وصِف كيف يمكنك أن ترى نفسك ناجحاً في هذا الدور، بالنظر إلى مهاراتك وخبراتك.
بينما يقوم القائم بإجراء المقابلة بتعيينك لمن أنت وما يمكنك القيام به اليوم، فهو مهتم أيضاً بما يمكنك تحقيقه في المستقبل. بعد كل شيء، فهم لا يقومون فقط بتعيينك؛ إنهم يستثمرون فيك.
عبر عن ثقتك في قدرتك على النجاح والنمو في الدور. استخدم عبارات مثل «بالنظر إلى تجربتي في X، يمكنني أن أرى نفسي أنجح...»، «أتطلع إلى استخدام مهاراتي من أجل...»، و«أعتقد أنني سأسهم بـ….»، المفتاح هو أن تصف كيف أن تجربتك السابقة قد تسهم في نجاح تجربتك في المستقبل.
ما لا يجب قوله
خلال المقابلة لا تقل إنك تريد الوظيفة للأسباب التالية:
أنت تحب الراتب
تعجبك الامتيازات أو الفوائد
أنت تحب عنوان العمل
تريد العمل عن بعد أو في مكان معين
لا يمكنك الحصول على وظيفة أخرى كنت تريدها حقاً.

 

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout