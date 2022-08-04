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لم تفتح مظلته أثناء القفز المظلي...مغامر ينجو من الموت

4
AUGUST
2022
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نجا المظلي كيفين فيليب من الموت بعدما حاول أن يؤدي خدعة خلال ممارسة القفز المظلي الأكروباتي في إسبانيا ولم تفتح مظلته.

ونشر المغامر مقطع فيديو وثّق المشهد على إنستغرام ويوتيوب، مشيرا إلى أن "الاضطراب القوي حدث بشكل خاطئ" وأن المكابح توقفت.

وفي حين قال فيليب إنه يستطيع "التدريب بأمان على هذا النوع من الرياضة" بمساعدة "2 إلى 3 مظلات إنقاذ وعلى ارتفاع كبير"، فإن هذه الحيلة في السماء فوق Organyà لم تسِر كما هو مخطط لها.

وأوضح أنه سقط على أحد الحبال وزادت سرعة هبوطه بسبب "التواء الجناح".

وقال فيليب إن "فرصته الأخيرة" كانت بفتح حزمة الإنقاذ الخاصة به بعد معاناة، ويقدر أنه لم يتبق له سوى ثانية واحدة لفتح مظلة الطوارئ والهبوط بأمان.

وحصد الفيديو أكثر من 93000 مشاهدة على يوتيوب وأكثر من 2500 تعليق على إنستغرام.

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