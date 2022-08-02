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"وضع الإصلاح" في هواتف سامسونغ... ميزة جديدة تحمي خصوصية المستخدمين

2
AUGUST
2022
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قد يشعر الناس بالقلق حيال فكرة ترك الهواتف في متاجر إصلاحها، إلا أن شركة سامسونغ قد ابتكرت حلاً يشعر المستخدمين براحة البال أثناء إصلاح الأجهزة.

وقد أدخلت سامسونغ ميزة "وضع الإصلاح" الجديدة لأجهزة غالاكسي. وسيبدأ استخدام هذه الميزة أولاً في أجهزة غالاكسي S21 في كوريا الجنوبية قبل أن تشق طريقها إلى العديد من أفضل هواتف سامسونغ.

وتحمي هذه الميزة الجديدة المستخدمين من أي انتهاك محتمل للخصوصية قد يحدث عندما يرسلون هواتفهم للإصلاح.

ومن خلال خدمة "وضع الإصلاح"، تأمل شركة سامسونغ في حماية خصوصية مستخدمي هواتف غالاكسي، إذ تضع الميزة الجهاز في وضع الإغلاق بشكل أساسي قبل إرساله للإصلاح.

وفي وضع الإصلاح، سيصل الفنيون بشكل محدود إلى التطبيقات. وهذا يعني أنه لا يمكنهم الوصول إلا إلى التطبيقات الأساسية التي تساعد في عملية إصلاح الهاتف، مما يمنع أي شخص من الوصول إلى الصور والملفات الشخصية بالإضافة إلى الرسائل الخاصة.

ويمكنكم تشغيل هذه الميزة عبر الانتقال إلى قسم "العناية بالبطارية والجهاز" أو " Battery and Device Care" في الإعدادات، وبعد الانتهاء من إصلاح الهاتف يمكنكم توقيفها والعودة الى كاتالوغ التطبيقات الكاملة.

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