living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة: النساء أفضل من الرجال في استخدام السيارات ذاتية القيادة!

2
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لطالما كان موضوع ما إذا كان الرجال أو النساء أفضل في القيادة مثيرًا للجدل.

 

وفي حين أن الرجال يتعاملون مع موضوع قيادة النساء بتهكّم، لناحية مهاراتهن خلف عجلة القيادة، فقد أظهرت الدراسات أن السائقات هن أقل عرضة لارتكاب مخالفات القيادة.

ومع اقتراب استخدام السيارات ذاتية القيادة في الواقع، يبحث المهندسون عن كثب في العوامل كافة التي تؤثر على السلامة.

وكشفت دراسة جديدة من جامعة نيوكاسل أن المركبات ذاتية القيادة قد تحتاج إلى أن تكون مزودة بإعدادات خاصة بالجنس، إذ أن النساء أفضل في استخدامها من الرجال.

وقد وجد بحثهم أن الإناث كن أفضل في استعادة السيطرة على السيارة عند الحاجة للاستجابة للخطر.

وبحسب المعلومات، فالأسباب تعود الى أن النساء أظهرن رد فعل أسرع، وكنّ أقل تسرعًا، بالإضافة الى أنه كان لديهن سيطرة أفضل على عجلة القيادة.


وتشير النتائج التي نُشرت الشهر الماضي في مجلة Scientific Reports، إلى أن السيارات ذاتية القيادة قد تحتاج إلى إعدادات خاصة بالجنس والعمر.

يذكر أن 33 سيدة و43 رجلاً قد شاركوا في هذه الدراسة، وقد تمّ إخضاعهم لتجارب تحاكي استعادة السيطرة على سيارة من دون سائق بهدف مراقبة أدائهم.

وأظهرت النتائج وجود "اختلافات ملحوظة بين الجنسين"، مع قدرة النساء على الاستجابة بشكل أسرع للمخاطر، في المتوسط، من الرجال.

وكان متوسط وقت رد الفعل لاستعادة السيطرة على السيارة بالنسبة للنساء 2.45 ثانية، بينما كان 2.63 ثانية لدى الرجال.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout