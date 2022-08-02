بالصور-ميريام فارس بعدة إطلالات جريئة وزاهية على البحر

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اختارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، قضاء يوم الأحد على البحر للاستمتاع بالشمس والسباحة في هذا الجو الصيفي الحار.

ونشرت ميريام صوراً عديدة بإطلالات مختلفة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، وعلقت ميريام فارس قائلة:"أيام الشاطئ المشمسة المفضلة لدي".

وبدت ميريام فارس في صورة مرتدية فستاناً طويلاً وعليه نقوش بدرجات اللون الأزرق، وفي صورة ثانية ارتدت كروب توب قصيرة باللون الفوسفوري الأخضر أظهر بطنها، ونسقتها مع جينز أزرق، ووضعت على رأسها قبعة ملونة، ثم في صورة أخرى ظهرت مرتدية لباس البحر وقد ربطت حول خصرها "pareo" أبيض اللون.

واستعرضت ميريام قصراً بناه على ما يبدو إبنها جايدن على الرمال.

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية "قرقيعان"، التي ظهر معها فيها ابنها، وهما يمارسان أنشطة ترفيهية متنوعة، حيث استعانت الفنانة بمشاهد التقطت سابقًا له في عيد ميلاده، وجرى خلاله توزيع الحلوى على الأطفال الحاضرين.