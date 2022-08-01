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(صورة)جراحة تغيّر حياة صبيين... فصل توأم برازيلي ملتصق من الرأس!

1
AUGUST
2022
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نجح جراح مقيم في المملكة المتحدة في فصل توأم برازيلي ملتصق من الرأس.

ووُلد الصبيان برناردو وآرثر ليما البالغان من العمر 3 سنوات بدماغين ملتصقين وخضعا لعمليات جراحية متعددة في ريو دي جانيرو تحت إشراف جراح الأطفال في مستشفى غريت أورموند ستريت نور أواس جيلاني.

وخضع الصبيان لسبع عمليات جراحية، استغرقت الاثنتان الأخيرتان منها أكثر من 33 ساعة وحوالي 100 شخص من الطاقم الطبي.

وأجرى هذه العملية الدكتور جيلاني إلى جانب الدكتور غابرييل مفرج، رئيس قسم الجراحة في Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer. وأمضى الجراحون أشهرًا في تجربة التقنيات باستخدام الواقع الافتراضي قبل بدء الإجراءات الحقيقية على الصبيين.

وبعد نجاحها، وصف جيلاني الجراحة بأنها "إنجاز رائع". وقال: "لم نوفر فقط مستقبلًا جديدًا للصبيين وعائلتهما، بل قمنا بتزويد الفريق المحلي بالقدرات والثقة للقيام بمثل هذا العمل المعقد بنجاح مرة أخرى في المستقبل".

وأضاف: "من خلال هذه العملية من العمل الجماعي ومشاركة المعرفة على الصعيد العالمي يمكننا أن نأمل في تحسين النتيجة لجميع الأطفال والأسر الذين يجدون أنفسهم في هذا الموقف الصعب".

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مفرج إن المستشفى الذي يعمل فيه كان يعتني بالصبيين لمدة عامين ونصف العام، وأن هذه الجراحة سـ"تغيّر حياتهما". وأضاف: "منذ أن جاء والدا الصبيان من المنزل في منطقة رورايما إلى ريو لطلب مساعدتنا قبل عامين ونصف العام، أصبحوا جزءًا من عائلتنا هنا في المستشفى".

ونظرًا لأن التوأم يبلغ من العمر 4 سنوات تقريبًا، فإنهما أكبر توأم بدماغ ملتصق يتم فصله.

يذكر أن الصبيين التوأم يتعافيان بشكل جيد في المستشفى وسيحصلان على 6 أشهر من إعادة التأهيل.

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