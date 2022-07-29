شاكيرا تواجه عقوبة السجن وغرامة قيمتها تفوق 23 مليون دولار

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طالب مدع عام بمعاقبة النجمة العالمية شاكيرا بالسجن 8 سنوات، ودفع غرامة تتجاوز قيمتها 23 مليون يورو، أي 23.51 مليون دولار، في قضية احتيال ضريبي، وفقاً لصحيفة إسبانية.

وبحسب المعلومات، فقد جاء في الادعاء أن النجمة الكولومبية من أصول لبنانية “متّهمةً بالتقاعس عن دفع 14.5 مليون يورو، أي 14.7 مليون دولار أميركي.

وذكرت وكالة “رويترز” الإخبارية أنه لم يتسنّ الوصول إلى مكتب المدعي العام الإسباني أو ممثلي شاكيرا للتعليق على الموضوع.

ورفضت المغنية العالمية تسوية هذا الأسبوع، عرضها عليها مكتب المدعي العام لإغلاق القضية المتهمة فيها بالتقاعس عن سداد الضرائب ما بين عامي 2012 و2014، موضحةً أنها لم تكن تقيم خلال هذه الفترة في إسبانيا.