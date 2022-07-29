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الأزمات تلاحق شاكير.. غرامة "مليونية" وهل تدخل السجن؟

29
JULY
2022
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أفادت صحيفة "الباييس" الإسبانية، الجمعة، بأن مدعيا عاما طالب بمعاقبة النجمة الكولومبية شاكيرا بالسجن 8 سنوات، وبدفع غرامة تتجاوز قيمتها 23 مليون يورو (23.51 مليون دولار)، في قضية احتيال ضريبي.

ووفقا للادعاء فإن شاكيرا متهمة بالتقاعس عن دفع 14.5 مليون يورو.

ولم يتسن الوصول إلى مكتب المدعي العام الإسباني أو ممثلي شاكيرا للتعليق، وفقما ذكرت "رويترز".

ورفضت نجمة البوب هذا الأسبوع تسوية عرضها عليها مكتب المدعي العام لإغلاق القضية المتهمة فيها بالتقاعس عن سداد الضرائب في الفترة من 2012 و2014، وهي فترة تقول شاكيرا إنها لم تكن تقيم فيها في إسبانيا.

وفي حدث سابق هزّ استقرار حياة النجمة الكولومبية، أعلنت شاكيرا انفصالها عن نجم برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، بعد علاقة استمرت نحو 12 عاما، أنجبا خلالها طفلين.

وأكدت تقارير إعلامية أن سبب الانفصال هو خيانة بيكيه لها.

 

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