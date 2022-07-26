أحداثه سابقة لمسلسل "صراع العروش".. "بيت التنين" ينطلق في 21 آب

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كشف صنّاع مسلسل «هاوس أوف ذا دراغون» (بيت التنين) للجمهور في مؤتمر «كوميك ــ كون» لثقافة البوب، يوم السبت الماضي، أنّ العمل الذي تسبق أحداثه أحداث مسلسل «صراع العروش» من إنتاج HBO سيستعرض أصول أسرة تارغاريان بداية من فترة ازدهارها.

أحداث «صراع العروش»، وهو مسلسل خيالي من القرون الوسطى تحول إلى ظاهرة من خلال ثمانية أجزاء عُرضت حتى نهاية عام 2019.

وقال المنتج التنفيذي، ريان كونديل، إنّ المسلسل الجديد المكوّن من عشر حلقات يعرض قصة «حرب أجيال» بين أسرة تارغاريان.

وأضاف: «تبدأ الأحداث وقت ذروة مجد الأسرة وأوج قوتها وثرائها ونفوذها. وكان لديها (في هذه الفترة) أكبر عدد من التنانين تحوزه على الإطلاق... وكان ذلك قبل اضمحلالها مباشرة»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز»

يلعب بادي كونسيدين دور الملك فيسيريس تارغاريان، الذي وصفه الممثل بأنّه «رجل حسن الطبع عطوف يحاول إدامة السلام داخل المملكة».

أما مات سميث، نجم مسلسل الخيال العلمي «دكتور هو»، فيلعب دور الأمير ديمون تارغاريان، الأخ الأصغر للملك. وقال سميث إنّ

الأخوين لديهما «علاقة معقدة للغاية». وتقوم إيما دارسي بدور الأميرة راينيرا تارغاريان، خليفة والدها المختارة.

ومن شجرة العائلة أيضاً، الأميرة راينيس فيلاريون، التي جرى تخطيها فيما يتعلق بالوصول إلى العرش، وأدت دورها إيف بيست.

وقالت الأخيرة عن الشخصية: «كان يجب أن تكون الملكة. من المزعج أنها لم تصبح كذلك. ومن المزعج أيضاً أن يستمر الناس في تذكرها بأنها لم تكن الملكة».

والجزء الجديد مأخوذ عن كتاب «النار والدم» لجورج آر. آر. مارتن الذي انتقد أجزاء من «صراع العروش» وقال إنه شاهد تسع حلقات من المسلسل الجديد وإنّها أعجبته. وتابع: «هذه الكتب، وهذه الشخصيات مثل أبنائي... إذا عرضت أبناءك للتبني ستكون مشغولاً بما إذا كانوا سيلقون معاملة جيدة وبما إذا كنت ستتعرف عليهم بعد ذلك». ومضى يقول: «أنا سعيد للغاية» حتى الآن.