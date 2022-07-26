living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أحداثه سابقة لمسلسل "صراع العروش".. "بيت التنين" ينطلق في 21 آب

26
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف صنّاع مسلسل «هاوس أوف ذا دراغون» (بيت التنين) للجمهور في مؤتمر «كوميك ــ كون» لثقافة البوب، يوم السبت الماضي، أنّ العمل الذي تسبق أحداثه أحداث مسلسل «صراع العروش» من إنتاج HBO سيستعرض أصول أسرة تارغاريان بداية من فترة ازدهارها.
أحداث «صراع العروش»، وهو مسلسل خيالي من القرون الوسطى تحول إلى ظاهرة من خلال ثمانية أجزاء عُرضت حتى نهاية عام 2019.
وقال المنتج التنفيذي، ريان كونديل، إنّ المسلسل الجديد المكوّن من عشر حلقات يعرض قصة «حرب أجيال» بين أسرة تارغاريان.
وأضاف: «تبدأ الأحداث وقت ذروة مجد الأسرة وأوج قوتها وثرائها ونفوذها. وكان لديها (في هذه الفترة) أكبر عدد من التنانين تحوزه على الإطلاق... وكان ذلك قبل اضمحلالها مباشرة»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز»
يلعب بادي كونسيدين دور الملك فيسيريس تارغاريان، الذي وصفه الممثل بأنّه «رجل حسن الطبع عطوف يحاول إدامة السلام داخل المملكة».
أما مات سميث، نجم مسلسل الخيال العلمي «دكتور هو»، فيلعب دور الأمير ديمون تارغاريان، الأخ الأصغر للملك. وقال سميث إنّ
الأخوين لديهما «علاقة معقدة للغاية». وتقوم إيما دارسي بدور الأميرة راينيرا تارغاريان، خليفة والدها المختارة.
ومن شجرة العائلة أيضاً، الأميرة راينيس فيلاريون، التي جرى تخطيها فيما يتعلق بالوصول إلى العرش، وأدت دورها إيف بيست.
وقالت الأخيرة عن الشخصية: «كان يجب أن تكون الملكة. من المزعج أنها لم تصبح كذلك. ومن المزعج أيضاً أن يستمر الناس في تذكرها بأنها لم تكن الملكة».
والجزء الجديد مأخوذ عن كتاب «النار والدم» لجورج آر. آر. مارتن الذي انتقد أجزاء من «صراع العروش» وقال إنه شاهد تسع حلقات من المسلسل الجديد وإنّها أعجبته. وتابع: «هذه الكتب، وهذه الشخصيات مثل أبنائي... إذا عرضت أبناءك للتبني ستكون مشغولاً بما إذا كانوا سيلقون معاملة جيدة وبما إذا كنت ستتعرف عليهم بعد ذلك». ومضى يقول: «أنا سعيد للغاية» حتى الآن.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout