إحتفال زوجان بـ79 سنة زواج... اللقاء الأول كان عام 1941! (بالصور)

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احتفل زوجان من ولاية أوهايو الأميركية بمرور 79 عاماً على زواجهما في شهر حزيران واحتفلا كذلك بمرور 100 عام على ميلادهما هذا الأسبوع.

وفي التّفاصيل، فالزوجة جونيو ماليكوت وُلدت في 13 تموز 1922 أما زوجها هوبيرت ماليكوت فوُلد بعد 10 أيام في 23 تموز 1922. وأقيم حفل مشترك في كنيسة إيتون رود في هاميلتون، بمشاركة أفراد العائلة والأصدقاء والجيران.

وعن العلاقة التي استمرت طيلة هذه السنوات، أوضح الزوج قائلاً: "المنزل السعيد هو مكان وجود الله، لقد كانت حياة جيدة، فالحياة المشتركة تعني منزلاً جيداً".

وبدورها، أكدت جونيو، متحدثة بشكل غير واضح بعد إصابتها بسكتة دماغية قبل عامين، أن "زواجهما كان سعيداً وكانا على توافق".



أما ابنتهما جو ماليكوت، فلفتت إلى أنها "لا تتذكر مرة واحدة قال فيها والداها كلمة قاسية بحقّ بعضهما البعض".