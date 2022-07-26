الممثل الأميركي بول سورفينو توفي اليوم عن عمر 83 عاماً

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توفي الممثل الأميركي بول سورفينو والد الممثلة ميرا سورفينو عن عمر يناهز 83 عاماً.

وأعلنت عائلته الخبر المُفجع الاثنين، بعدما كتبت أرملته دي دي سورفينو عبر صفحتها على فيسبوك: "أنا محطمة تماما. رحل حب حياتي وأروع رجل على الإطلاق. أنا مفجوعة".



وكان بول سورفينو المولود في نيسان 1939 في نيويورك، قد اشتُهر بدوره في فيلم العصابات الكلاسيكي "غودفيلاس" الذي أخرجه مارتن سكورسيزي وطُرح عام 1990.



وقالت ابنته ميرا سورفينو، الفائزة بجائزة أوسكار عام 1996 عن دورها في فيلم وودي آلن "مايتي أفرودايت"، على تويتر: "توفي والدي العظيم بول سورفينو".



وأضافت "قلبي مفجوع. انتهت حياة المحبة والفرح والحكمة معه".



وأدى بول سورفينو مجموعة متنوعة من الأدوار الثانوية في أفلام أو مسلسلات تلفزيونية، لكنه كان فناناً متعدد الأوجه لديه حب خاص للنحت والأوبرا.