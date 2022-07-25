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احتفلت بعيدها الـ 53...جنيفر لوبيز تخطف الأنظار ب "فيديو" عارية تماماً!

25
JULY
2022
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احتفالاً بعيد ميلادها الـ 53، خضعت النجمة جنيفر لوبيز لجلسة تصويرٍ مثيرة ظهرت فيها عارية بالكامل، لتستعرض رشاقتها التي تُحسد عليها. 

ونشرت لوبيز فيديو لنفسها وهي عارية على انستغرام حيث يتابعها أكثر من 219 مليون متابع، للترويج لمستحضر ترطيب الجسم الجديد الذي أطلقته علامتها JLO Beauty.

وكتبت في التعليق "اليوم عيد ميلادي لذلك طرحت منتجي الجديد لشدّ المؤخرة". 

ويأتي هذا الفيديو بعد أسبوعٍ من زواجها على الممثل الأميركي بن أفليك في لاس فيغاس. 

لمشاهدة الفيديو على الرابط التالي: 

https://www.instagram.com/jlo/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6de73d21-e333-4e14-b19b-9c0955c82345

 

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