ناصيف زيتون يعلن عن حبيبته الفنانة المشهورة..

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كشف الفنان السوري ناصيف زيتون اسرارا عن حياته الشخصية و الفنية خلال حديث اذاعي له مع الاعلامي السوري باسل محرز عبر اذاعة المدينة اف ام واعترف ناصيف لاول مرة بوجود علاقة عاطفية تربطه بإحدى الفنانات، كما ألمح بأن الشائعات التي تحدثت عن ارتباطه بشخصية من الوسط الفني هي صحيحة، ولكن بطريقة غير مباشرة

وجاء ذلك بعدما أحرجه الإعلامي السوري باسل محرز وطرح عليه سؤالاً يطالبه فيه الكشف عن اسم الفنانة، الا ان ناصيف رفض الامر فقال: هيدا اول موضوع قلتلك ما تحكي فيه ، الا انه عاد واشار الى انه سعيد بحياته دون ان ينفي صحة الشائعات التي تحدثت عن ارتباطه بإحدى الفنانات