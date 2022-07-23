العثور على فنانة ميتة في منزلها

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عثرت الشرطة الأميركية على الفنانة شونكا دوكوريه جثة هامدة في منزلها، عن عمر ناهز 44 عاماً.

وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل أن المغنية والممثلة التي اشتُهرت بشخصية مغنية البلوز بـ"يغ ماما ثورنتون" في فيلم "إلفيس" قد تم العثور عليها ميتة، بعدما وجدها أحد طفليها الصغيرَين فاقدةً للوعي، فهرع إلى جيرانه الذين اتصلوا بالنجدة.

ودار فيلم "إلفيس" حول حياة وموسيقى الفنّان الشهير إلفيس بريسلي الذي لعب دوره أوستن باتلر إلى جانب الممثل العالمي القدير توم هانكس الفائز بجائزة الأوسكار، بالإضافة إلى الممثّلة المسرحية هيلين ثومسون الفائزة بجوائز مرموقة (مسلسلات Top of the Lake: China Girl، Rake) والتي لعبت دور والدة إلفيس "غلاديس"، والممثّل ريتشارد روكسبورغ الذي قدّم دور والد إلفيس "فيرنون"، والنجمة ديجونغ بدور زوجة إلفيس "بريسيلا".