نجمة لبنانية تكشف للمرّة الأولى خيانة زوجها لها مع موظفة لديها

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كشفت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان للمرةّ الأولى تفاصيل انفصالها عن زوجها وعودتها إليه في وقت لاحق من خلال حفل زفاف جديد.

وقالت جويل في تصريحات خلال برنامج "من القلب": "تركت زوجي في شهر آب (أغسطس)، ومن المفروض أن أبدأ التصوير في شهر أيلول (سبتمبر)، ورجعت الى دبي، وجلست مع المدير التنفيذي، وقلت له أنا وكمال تركنا بعضنا، بس ما تشيل هم أنا ما راح أعلن".

وأضافت مردينيان: "التغيير حصل، وسيكون في البيت أباً لإيلا وبس، لما بدأنا البرنامج، وهذا سر لأول مرة أقوله، واحد من المنتجين كان حلمه أن يخلص البرنامج وإحنا مطلّقين... كان الأمر دراما كبيرة".

وتابعت: "أنا امرأة لا أغار على زوجي، ولكن حدث موقف جرحني، حيث أُُعجب بامرأة أخرى في العمل، ونظراته كانت غير مريحة بالنسبة لي، ولكنه أنكر، وقررت طردها من العمل، ولكنني انجرحت لأنني شعرت بخبثهما".

وكشفت تفاصيل أخرى: "واجهت زوجي بما فعله، لأنني لا أستطيع الكتمان داخلي وأفضل المواجهة دائماً، ولذلك قررت طردها من العمل لأنني المديرة، كما أنني أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، والأزمة أن الرجل الشرقي من الصعب أن تضعي له حدوداً".

واستكملت: "انفصلنا لمدة شهرين فقط... كان انفصالاً حقيقياً مكنش مجرد خناق... وما كان بدي أرجع... كانت فيه مشاكل في حياتنا كأي زوجين، لكن محدش بالسوشيال ميديا يعرف عنها شيئاً.. وصلت لمرحلة لم أكن أتحمل أي شيء سلبي في علاقتنا".

وأردفت بقولها: "كنت عايزة يكون فيه كونترول على حياتي... عايزة حياتي تكون إيجابية... يكفيني شغلي... ويكفيني إني بربّي 3 أولاد أعمارهم 20 سنة و11 سنة و3 سنوات، كل واحد فيهم عنده مشاكله الخاصة... مفيش ست تتخذ قرار الانفصال عن جوزها ببساطة".

وتحدثت جويل مردينيان عن كواليس قرارها العودة عن الطلاق مؤكدةً: "عملّي مفاجأة، ونزل على ركبته ورجعلي حرف (K) لأنه اتسرق مني، وما زلت بستحي من جوزي إذا عملي مفاجآت كبيرة، بس أنا مبسوطة صراحة بكل شي صار".