أمبر هيرد تستأنف حكماً بتعويض بملايين الدولارات لجوني ديب!

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أبلغت الممثلة الأميركية أمبر هيرد محكمة في فرجينيا أنها ستستأنف الحكم الذي قضى بسداد ملايين الدولارات لزوجها السابق نجم هوليوود جوني ديب.

وقدّم محامو هيرد وثائق إلى محكمة استئناف فرجينيا يوم الخميس، وادعوا أن أخطاء المحاكمة منعت صدور "الحكم العادل والمنصف".

وقال متحدث باسم هيرد: "نعتقد أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف..."، وأضاف: "لذلك نحن نستأنف الحكم".

وكانت المحكمة قد حكمت على هيرد بدفع مبلغ 10.35 مليون دولار كتعويض عن الضرر الذي ألحقته بسمعة ديب.

وكانت هيرد قد أعلنت عزمها استئناف الحكم في اليوم التالي لصدوره، في 1 حزيران من هذا العام.

يذكر أن ديب كان قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد بسبب مقال نُشر في صحيفة واشنطن بوست في شهر كانون الأول عام 2018 أشارت فيد هيرد الى أنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي".

ولا بدّ من الإشارة الى أن المحكمة حكمت أيضاً بحصول هيرد على تعويض بقيمة مليوني دولار في الدعوى التي رفعتها ضدّ ديب.