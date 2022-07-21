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أجمل مدن العالم أصبحت أقذرها....من هي هذه المدينة؟

21
JULY
2022
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لطالما كانت روما أجمل وأرقى مدن العالم، واليوم، أصبحت روما أيضاً اقذرها.

ظهر ذلك، في استطلاع أجرته مجلة Time Out شمل 27000 من سكان المدن في جميع أنحاء العالم، حيث صُنّفت روما على أنها المدينة الأكثر قذارة، تليها نيويورك وغلاسكو.

امّا الأسباب، فتعود لصناديق القمامة الفائضة في العاصمة الإيطالية، وعدد الفئران الجامح والرائحة الكريهة التي باتت تسكن روما.

كما وحذّر اتحاد الفنادق في روما Federalberghi يوم الأحد من أنهم قد عانوا بالفعل من انخفاض بنسبة 20 إلى 30 في المائة في حجوزات الفنادق بسبب تراجع المدينة.

وطالب ايضًا أميديو تشاشيري، رئيس المقاطعة الثامنة في روما باتخاذ تدابير استثنائية، بما في ذلك الجيش، لإعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه المدينة الضعيفة. فيما وعد عمدة روما جوالتيري برؤية تحسينات بحلول الأسبوع المقبل، لكنه حذر من أن المدينة قد تستغرق ما يصل إلى عامين لتتعافى بشكل كامل.

ويذكر انه حوالي 10 ملايون سائح يزورون العاصمة الإيطالية كل عام، وهي ثاني أكثر المدن زيارةً بعد باريس في الاتحاد الأوروبي.

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