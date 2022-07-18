بالصورة: راغب علامه وابنه عرضة للإنتقادات.. مجدداً

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تصدرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها الفنان اللبناني راغب علامة مع ابنه لؤي علامة و عرضتهما لإنتقادات على مواقع التواصل.



وقد شارك راغب عبر حسابه على انستغرام صورة نشرها ابنه لؤي على احد الشواطئ و هما يمدان لسانهما و كتب راغب في تعليق: "افضل الاوقات مع لوؤي علامة".



واختلفت الآراء حول الصورة، حيث اعتبرها البعض مجرد توثيق للحظة عائلية سعيدة يعيشها راغب وابنه، في حين رأى البعض الآخر انها رد على الانتقادات التي تعرض لها لؤي في الأونة الاخيرة بسبب اطلالاته ، في اشارة الى انهما لا يأبهان بها، وأخرون انتقدوا بشدة هذه اللقطة أيضاً واعتبروها غير لائقة بصورة راغب علامه الفنية.