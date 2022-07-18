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بالصور: زفاف جنيفر لوبيز الذي تأخر 18 عاماً ..

18
JULY
2022
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تصدر خبر زواج النجمة جينيفر لوبيز، من النجم بن أفليك، الصحف العالمية، وكشفت "سكاى نيوز" البريطانية، عن الصور الأولى من حفل الزفاف التى لم تنشر حتى الآن بشكل رسمى، حيث ظهرت جى لو، بفستان زفاف أبيض بسيط وأنيق، وتحمل باقة زهور في يدها، وتقبل "بن" وتعانقه.

كما انتشر مقطع فيديو للنجمة جى لو، عبر صفحات معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعى للاحتفاء بهذه اللحظات الرائعة في حياتها، حيث ظهرت النجمة بفستانها الأبيض الأنيق وهى تتحدث أمام عدسة الكاميرا، فيما تستعرض جمال وبساطة فستانها بالدوران حول نفسها، ثم حملت حقيبتها البيضاء أثناء استعداداتها لحفل الزفاف.


وتزوجت النجمة جينيفر لوبيز، والنجم بن أفليك، فى لاس فيجاس، سرا، وذلك حسبما أكد موقع TMZ، الذى أكد حصول النجمين على ترخيص زواج من مقاطعة كلارك، نيفادا يوم أول أمس السبت، 16 يوليو، ما يشير إلى أن بن أفليك وجينيفر لوبيز، تزوجا بالفعل.

بدأت قصة الحب بين الثنائى فى عام 2001، لتسيطر على كافة المواقع العالمية وقتها، ليصبحا الثنائى الأشهر فى العالم، واعتتقد الكثيرون أن الزواج مسألة وقت بسبب درجة التفاهم الكبيرة بينهما قبل الانفصال.


مع تطور علاقة الثنائى قررا الخطوبة فى عام 2003، بعد عامين من الحب والارتباط بينهما ليزيدا اكثر من أخبار اقتراب الزواج خاصة مع مشاركته لها فى كليب وقتها.

سريعا انفصل الثنائى فى موقف صدم محبيهما والسبب أعلنته التقارير العالمية فيما بعد مؤكدة أن بن أفليك خاف من الزواج فى بداية مسيرته الفنية، وانجاب أطفال مما يشغله عن التركيز على الفن.


بعد مرور 20 عاما على بدء قصتها الأولى، عاد بن أفليك للارتباط من جديد بمحبوبته، بعد بطولة جينيفر لوبيز لفيلم marry me، وكأن الفيلم كان الإشارة لعودة الثنائى لعلاقتهما الأولى، ليخطف الثنائى انظار الجميع من جديد فى علاقة لم يتوقع اشد المتفائلين لهما ان تعود، إلا أنها استمرت سريعاً وتطورت لخطوبة ثانية، ثم بحث عن منزل جديد يضم عائلة الثنائى.

 

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