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زوجة بايدن محبطة!

17
JULY
2022
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أعربت جيل بايدن عن الإحباط إزاء التقدم المتعثر لفترة ولاية زوجها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض، خلال حملة خاصة لجمع التبرعات من اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وقالت جيل خلال الحدث الذي أقيم في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، إن زوجها “يواجه باستمرار تحديات بسبب أزمات غير متوقعة أثناء وجوده في منصبه”، وألقت باللوم على المشاكل العالمية، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن”.

هذا وأعلنت جيل بايدن أنها تتوقع لقاء أولينا زيلينسكي، زوجة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التي التقت بها آخر مرة في ايار خلال رحلة غير معلنة إلى أوكرانيا، الأسبوع المقبل، دون الخوض في تفاصيل جدول أعمال اجتماعها القادم.

وعلى الجبهة الداخلية، أشارت بايدن إلى قضية “العنف المسلح”، وقرار المحكمة العليا في قضية الإجهاض: “من كان يفكر في أي وقت مضى بشأن ما حدث (بإلغاء المحكمة العليا) بقضية رو ضد وايد؟ حسنا، ربما رأينا ذلك قادما، لكننا لم نصدق ذلك”. وأضافت: “إن عنف السلاح في هذا البلد مروع تماما، ولم نكن نتوقع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا”.

وقالت بايدن إنها أيضا شعرت بأنها مربكة في دورها كسيدة أولى، وتم سحبها بشكل غير متوقع في اتجاهات أخرى من الدورة التي كانت تنويها في البداية. وتابعت: “أعلم أن هناك الكثير من الرافضين الذين يقولون إننا سنتعرض للانتقاد في انتخابات التجديد النصفي، حسنا، يعمل الجمهوريون بجد، وهم يتماسكون معا، من أجل الخير أو الشر..لذلك، علينا فقط أن نعمل بجد أكبر”.

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