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فنانة أميركية تثير الجدل بإدخالها كلبها إلى متحف اللوفر

17
JULY
2022
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أثارت الفنانة الأميركية ديمي مور دهشة الفرنسيين بإدخالها كلبها إلى متحف اللوفر في باريس، على الرغم من سياسة المتحف الصارمة تجاه اصطحاب الحيوانات إلى أروقته.

ونشرت نجمة هوليوود البالغة من العمر 59 عاما صورا لزيارتها لمعرض باريس على “إنستغرام”، وأظهرت للجماهير كيف تستمع برؤية لوحة الموناليزا هي وكلبها من نوع شيهواهوا بيلاف.

وكتبت مور على الصورة التي شاركتها مع 2,9 مليون متابع “بيلاف قامت بجولة في متحف اللوفر”.

ويمنع متحف اللوفر بشكل صارم إدخال الحيوانات إلى المبنى، باستثناء كلاب الإرشاد والمساعدة المصاحبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية أو عقلية.”

وجاءت بعض التعليقات ضد مور حيث كتب أحد الأشخاص:” كيف بحق السماء يُسمح لك بإحضار كلب إلى متحف اللوفر؟”.

وكتب آخر “يعتقد المشاهير أن القواعد ليست لهم”. فيما كتب أحد المتابعين :”حزين عندما يرتكب المشاهير إساءات شهرتهم ويأخذون حيواناتهم الأليفة في أماكن لا يمكن لعامة الناس أن يفعلوا ذلك، متحف اللوفر لديه سياسة عدم وجود حيوانات أليفة مع إعفاء خدمة الحيوانات.

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