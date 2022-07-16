الفنانة اللبنانية​ ليلى إسكندر ​ تخرج عن صمتها

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خرجت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية ليلى إسكندر عن صمتها بعد حديث زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان للمرة الأولى عن انفصالهما الذي وقع مؤخرًا، وقصد تجاهل ذكرها.

ونشرت اسكندر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي لتوجه فيه رسالة شديدة اللهجة ليعقوب الفرحان وقالت فيه: "احترم ولدك ترى كرامتي ممكن أسامح فيها، بكيفك أنا زوجتك.. لكن كرامة أمي وولدي لا".

وتابعت ليلى إسكندر حديثها وقالت: "ترى ما كان يسألك عن رجلك.. كان يسألك عن زوجتك وولدك، احترم ولدك يا يعقوب ولا تقول لا لا لا أنا مطنش.. بيسألك عن زوجتك اللي هي ليلى إسكندر.. إلى عمرها ما خانتك.. إلي سوت بيتك وعيلتك وولدك.. وصلت لإن أمي وصلت للسعودية، أنا إللي حفرت في الصغر علشان تسوي نفسك وتسويك وتسوي كل شيء".