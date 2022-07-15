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بيكيه يرفض عرضاً "سخيا" من شاكيرا!

15
JULY
2022
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رفض الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، تسوية الأوضاع مع شريكته السابقة وأم ابنيه ميلان وساشا، المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

وأعلنت شاكيرا يوم 4 حزيران 2022، في بيان رسمي، انتهاء علاقتها ببيكيه التي استمرت 12 عاماً بشكل رسمي، والتي بدأت بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

ومنذ ذلك التاريخ سرق الثنائي عناوين الصحف ومواقع الأخبار الرياضية والفنية والاجتماعية أيضاً، والتي تنافست بدورها على نشر أي جديد بخصوص هذا الموضوع.

 

وحسب صحيفة marca الإسبانية، فإن بيكيه رفض عرضاً وُصف بـ"السخي" من شاكيرا، لتسوية شروط الانفصال بينهما.

ونقلت الصحيفة عن أحد البرامج على منصة يوتيوب، أن شاكيرا اقترحت دفع مبلغ مالي قُدر بالملايين، لكن مدافع برشلونة الحالي رفضه على الفور.

واستعدت شاكيرا لتحمُّل المسؤولية كاملة فيما يتعلق بتربية وتعليم ابنيهما، اللذين تخطط لنقلهما للعيش معها في مدينة ميامي الأميركية.

وفي المقابل، لن يتحمل بيكيه أي تبعات مالية تتعلق بأولاده، إضافة إلى أن شاكيرا مستعدة تماماً لتغطية مصاريف سفره من برشلونة إلى ميامي خمس مرات في السنة، من أجل رؤية الطفلين.

وفضلاً عن كل ذلك، لا تمانع شاكيرا (45 عاماً)، أن يقضي ابناهما ميلان وساشا الإجازة الصيفية مع والدهما.

كما أبدت المغنية الكولومبية العالمية استعدادها لتغطية ما يقرب من 20% من ديون بيكيه (2.5 مليون دولار)، والتي نجمت عن مشاكل قانونية في إسبانيا، وفق وصف "ماركا".

وفيما يتعلق بموقف بيكيه من كل هذه العروض، فإن مدافع برشلونة رفض جميع هذه المقترحات، لكنه لا يمانع الوصول إلى حلّ مقبول من الطرفين في أسرع وقت، حسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.

وحسب أحد الأصدقاء المقربين من بيكيه، فإنه لن يسمح لشاكيرا بأخذ ابنيهما إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وكان موقع lavanguardia الإسباني قد فجّر مفاجأة مدوية، حين نشر عن مصادر مقربة من الثنائي، أنهما كلفا شركتي محاماة مرموقتين من أجل التوصل إلى اتفاق حول وضع الطفلين.

وحسب الموقع الإسباني، فإن بيكيه يريد بقاء طفليه إلى جانبه في مدينة برشلونة، حيث كبر الطفلان وترعرعا، حتى لا تتغير عليهما الحياة، أما شاكيرا فتحرص على وجودهما معها حيث تُقيم في ميامي.

إلى ذلك أبدت شاكيرا امتعاضها من تصريحات والدتها الأخيرة، التي أبدت فيها رغبتها في عودة ابنتها لشريكها وأب أولادها بيكيه.

وذكرت marca أن ريبول، والدة شاكيرا، عبرت عن رغبتها في عودة الثنائي إلى بعضهما البعض بعد تسوية الخلافات بينهما.

ونقلت الصحيفة الإسبانية جزءاً من مقابلة مقتضبة مع والدة شاكيرا، قالت فيها: "بالطبع، أود أن أراهما معاً مرة أخرى".

وعلى ما يبدو فإن هذه التصريحات لم ترق لشاكيرا، التي سارعت لمطالبة والدتها بالتزام الصمت.

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