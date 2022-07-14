ساعة هتلر قد تباع بـ 4 ملايين دولار

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في أيار (مايو) 1945، اجتاح جنود من وحدة عسكرية فرنسية منزل الزعيم النازي أدولف هتلر الصيفي في بافاريا. وعندما وجدوه مهجوراً، بحثوا عن الهدايا التذكارية.

وفي حينه، وجد الرقيب الفرنسي روبير مينو ساعة هتلر، من صنع أندرياس هوبر، وفقاً لدار للمزادات في مريلاند. وكانت خلفية الساعة تدور داخل إطارها لتكشف عن الأحرف الأولى من اسم هتلر "أ.هـ" أسفل الشعار النازي المؤلف من صليب معقوف ونسر. وتظهر حول الشعار تواريخ عدة، منها تاريخ ميلاد هتلر، ما يوحي أنه حصل على الهدية عام 1933.

ونسبت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى بيل باناغوبولوس، الذي تبيع شركته الساعة بتكلفة تتراوح بين مليوني دولار و4 ملايين دولار، قوله إن مينو، الذي خدم في الفرقة المدرعة الثانية، باع الساعة إلى أحد أقاربه. وبقيت مع العائلة طوال هذه الفترة، إلى حين طلب حفيده بيعها قبل ثلاث سنوات.

ورجح مينو أن هتلر لم يرتد الساعة كثيراً، مشيراً إلى أنه كان متواضعاً في ما يخص المفروشات والمجوهرات رغم غروره. ولم يظهر في أي صورة مرتدياً الساعة، ما يشير إلى أنه لم يضعها في المناسبات الخاصة.

وذكر باناغوبولوس إنه اشترى قبعة وخنجر القائد الألماني الذي أمر بقتل سكان بلدة كالافريتا في اليونان حيث يقيم والده، مشدداً على أنه قام بذلك لنفس السبب الذي دفع اليهود إلى جمع مواد تثبت الإبادة الجماعية التي هددت وجودهم.