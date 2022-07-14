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"بعد انفجار ٤ آب وبسبب الكورتيزون كسبت الوزن"...نادين نسيب نجيم في النادي الرياضي(فيديو)

14
JULY
2022
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 نشرت الممثلة اللبنانيّة نادن نسيب نجيم مقطع فيديو وهي تمارس التمارين في النادي الرياضي برفقة المدرّب الخاص بها، وذلك عبر تطبيق انستغرام.

وشاركت نادين نسيب نجيم تجربتها بشأن زيادة الوزن مع متابعيها، فكتبت: "من بعد سنتين شغل وتعب وسفر، هملت جسمي وبخاصة بعد انفجار ٤ آب وبسبب الكورتيزون والادوية والسترس كسبت وزن وميّ ورحت بدوامة الكسل وفقدت حماسي للتمرين وحسيت انه ما رح فيي رجّع جسمي متل ما كان".

وتابعت نجيم "عملت دايت بس حسيت انه ما عم لاقي النتيجة لحتى من شهرين قررت ارجع اتمرن والتزم والنتيجة كانت احسن من ما كنت متوقعة وبوقت قصير قدرت اتقدم وشدّ جسمي واتخلص من وجع الظهر والكتاف حتى نومي اتحسن وجسمي صار اقوى و بطلت حس بالتعب والكسل".

وختمت نادين نجيم "مش غلط ناخد استراحة او نفقد الحماس لفترة بس اهم شي ما نستسلم ونرجع اقوى من الاول. ما تخلّوا الزعل والاحباط يسيطر عليكم".

الفيديو على الرابط: https://www.instagram.com/tv/Cf6mwSkI9LJ/?utm_source=ig_web_copy_link

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